Někdejší tajemník SPD narazil s dovoláním. Podmínka za nenávistné výroky platí

Jaroslav Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance Jaroslava Holíka. Ve sněmovní restauraci 24. října 2017 například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození“. Prohlásil také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu.

Jakékoli trestné jednání Staník popíral a uváděl, že se justice nechala ovlivnit médii. Při hlavním líčení řekl, že ve sněmovní restauraci večer zapíjel volební úspěch své strany. Bavil se s ostatními politiky také o menšinách, ale nehaněl je.

Soud ale uvěřil výpovědím svědků, včetně exposlanců Marka Černocha a Martina Lanka (oba Úsvit). Podle verdiktu se Staník dopustil podněcování k nenávisti a popírání, zpochybňování, schvalování či ospravedlňování genocidia. Pražské soudy v kauze konstatovaly, že svoboda projevu není bezbřehá.