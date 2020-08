Vodárenské přehrady jsou nutné, věří Brabec. Veřejný zájem prý může převýšit zájem ekologický

Nyní už se podle ministra opět projevuje. „Pokud se bavíme o zemědělském suchu, tam se situace spravila, někde je dokonce vody příliš. Dá se říct, že na většině území se situace zlepšila. Ale vůbec to neznamená, že sucho v zemích českých skončilo,“ zdůrazňuje s tím, že pokud by podprůměrné srážkové roky pokračovaly i letos, znamenalo by to veliký problém.

Podle Brabce se ale daří vodu do české krajiny vracet poté, co jsme ji sto let odháněli pryč. „V české krajině musíme udělat doslova revoluci,“ říká. Jeho resort prý realizuje tisíce projektů ročně a má naplánovány desetitisíce menších projektů na další roky. Největší problém je majetkový, dodává. Peníze podle něj jsou ještě na intenzivnější zavodňování, kvůli vlastnickým poměrům je ale není možné vyčerpat.