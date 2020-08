Lukašenkova slova o českém zapojení do protestů jsou nemístná, míní Petříček

přehrát video Interview ČT24: Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD)

V posledním roce diplomaté očekávali, že Lukašenko chce rozvíjet vztahy s Evropskou unií a zlepšit vnímání své země, popsal Petříček. „To, co se poslední týden odehrává, ukazuje, že jeden z posledních autoritářů v Evropě se rozhodl jít jinou cestou a Evropské unii se vzdaluje,“ konstatuje. Pohled Spojených států je podle něj velmi podobný. Petříček také vyzývá Lukašenka, aby tvrzení o tom, že se Česko podílí na organizaci protivládních protestů, podpořil důkazy, pokud ho myslí vážně. „Tato vyjádření jsou naprosto nemístná. Česká vláda se na organizaci demonstrací nijak nepodílela. My se dlouhodobě snažíme podporovat občanskou společnost, lidé v Bělorusku mají právo promlouvat do veřejného dění. Svoboda slova a shromažďování by měly být v Evropě standardem,“ má jasno šéf české diplomacie.

Ve středu si Černínský palác předvolal běloruského velvyslance. Zástupci ministerstva vyjádřili podle Petříčka nesouhlas s tím, co se v Bělorusku děje, ale také s průběhem předvolební kampaně, zatýkáním opozičních kandidátů a zamezení vstupu mezinárodních pozorovatelů do země. „To je jasný důkaz, že volby nebyly svobodné a nesplňovaly standardy demokratických voleb,“ míní ministr zahraničí. Evropská unie má podle jeho slov dostatek ekonomických nástrojů, aby mohla na Minsk zatlačit. „Věřím, že situace může být řešena dialogem. Velmi negativně vnímáme, že opoziční kandidátka byla donucena opustit území Běloruska a je v Litvě. To dialog znemožňuje. Chtěl bych, abychom jako Evropané podpořili dialog mezi opozicí a režimem Lukašenka, aby se hledala cesta z této krize. Především je ale potřeba, aby režim zastavil násilí vůči demonstrantům,“ zdůrazňuje Petříček, který podle svých slov uvažuje o pozvání opoziční kandidátky Svjatlany Cichanouské do Prahy.

přehrát video Události ČT: Protesty v Bělorusku neutichají, Cichanouská je v Litvě

Duševní vlastnictví s Čínou chceme řešit Cesta Mikea Pompea do Česka byla podle Petříčka do jisté míry symbolická, měla ale i praktický aspekt. „Chceme posilovat vazby mezi českými a americkými podniky a hledat příležitosti pro nové investice, zejména do nových technologií. Mike Pompeo se setkal se zástupci techno firem, které působí v ČR, viděl jasně, jaký je jejich potenciál,“ dává příklad šéf Černínského paláce. Česko podle něj stojí o spolupráci v oblasti umělé inteligence, zdravotnictví či IT. Jedním z důrazných sdělení Pompea v Praze bylo varování před rostoucím vlivem Číny. Evropská unie podle Petříčka chce, aby Peking byl partnerem. S Washingtonem jsou ale členské státy připraveny řešit ochranu duševního vlastnictví a další problematické aspekty vzájemných vztahů s Čínou. „Oceňuji zkušenosti Mikea Pompea, kdy pracoval ve zpravodajských službách, působil v Kongresu a věnoval se zahraniční politice. Ukazuje se, že zná a rozumí detailům problémů, které se řeší už několik let,“ konstatuje místopředseda ČSSD.

Vztahy s Tchaj-wanem rozvíjejme na praktické úrovni, apeluje Petříček. Chce asertivnější Brusel Český ministr zahraničí se vyjádřil také k cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Cestu prý Černínský palác nemůže doporučit, protože není v souladu s koncepcí české zahraniční politiky z 90. let. Petříček podle svých slov nevidí důvod ji měnit. „Skutečně nevidím výrazný přínos, je to spíše symbolická záležitost. Respektuji rozhodnutí pana Vystrčila, ale česká zahraniční politika respektuje to, co jsme si sami v 90. letech nastavili, a to je politika jedné Číny. S Tchaj-wanem jsme si vyhradili právo rozvíjet vztahy v oblastech jako investice, obchod a další,“ vysvětluje svůj postoj Petříček.