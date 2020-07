Část lidí mi důvěřovat nebude. Musím to akceptovat, říká slovenská prezidentka Čaputová

Nejdůvěryhodnější politik na Slovensku

Slovenské prezidentce věří víc než polovina obyvatel, stala se tak nejdůvěryhodnějším politikem v zemi. Podle Čaputové je to velká zodpovědnost. „Tímto pocitem tíhy jsem si prošla bezprostředně po volbách. To, co mi velmi pomohlo, bylo to, že jsem si uvědomila, že nesmím být závislá na přízni ani nepřízni, to mě osvobodilo,“ popsala.

Prý si uvědomuje, že nemá důvěru všech Slováků. „Jediné, co je pevné a k čemu se chci vracet, je moje motivace, mé odhodlání a hodnoty, kterým věřím. To je jediná stabilita, i ta přízeň lidí se nakonec může proměnit v nepřízeň nebo může být oslabená,“ řekla slovenská prezidentka.