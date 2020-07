Po Toufarovi další exhumace. V hromadném hrobě hledají archeologové ostatky Zdeny Mašínové

O tom, kde skončilo tělo její matky, se dozvěděla od hrobníka. Také díky jeho svědectví teď archeologové místo prozkoumají. Podle Mašínové mladší byly ostatky pohřbeny do nejsvrchnější úrovně jednoho z hromadných dětských hrobů. Dokumentace o uložení byla zničena.

Ostatky Zdeny Mašínové starší jsou v Ďáblicích od června 1956. Tehdy zemřela ve vězení a příslušníci Státní bezpečnosti její tělo hodili do hromadného hrobu. Dceři to ale nebylo oznámeno.

Praha se domluvila se Zdenou Mašínovou mladší na vyzvednutí ostatků její matky na konci loňského března. Následně město ustavilo expertní skupinu, která místo zkoumá. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty i komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu.

Archeologická sonda bude provedena ve vrchní části šachty číslo 52, která by mohla být místem uložení ostatků Zdeny Mašínové. „Budeme odkrývat jednotlivé vrstvy v čase tak, jak zde vznikaly. A po odstranění zásypu předpokládáme, že bychom mohli dojít až na vrstvu s ostatky,“ popsal archeolog Národního památkového ústavu Jan Havrda.

Pokud sonda potvrdí místo uložení, archeologové ostatky šetrně vyzvednou a předají ke zkoumání antropologickému oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea. „Po nalezení ostatků je antropologové vyzvednou, odvezou si je do laboratoře, kde dojde k odběru vzorků pro DNA,“ doplnil Havrda.

Do konce letošního září by pak mělo být vše hotovo a ostatky bude možné uložit do hrobu rodiny Mašínů v Lošanech na Kolínsku.

Mašínová starší v době soudního procesu s Miladou Horákovou organizovala podpisovou petici za její omilostnění. V listopadu 1953 byla zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. Byla umístěna do tábora nucených prací v Pardubicích, kde roku 1956 zemřela.