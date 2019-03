Praha se dohodla se Zdenou Mašínovou. Ostatky její matky vyzvedne z hromadného hrobu

„Slovy nemohu vyjádřit vděk všem, co se o to zajímají a chtějí se o to zasloužit. Je to pro mě ohromný den a zážitek a jsem ráda, že v mém věku jsem se tohoto dočkala,“ řekla Mašínová. Poté, co budou ostatky její matky vyzvednuty, bude Zdena Mašínová starší pohřbena v rodinné hrobce v Lošanech na Kolínsku.

„Paní Mašínová by si přála vědět, kde leží ostatky její maminky a přála by si je vyzvednout. My jsme se dohodli, že se o to pokusíme a dohodli jsme se na prvních krocích, které je potřeba udělat,“ řekla pražská radní Milena Johnová (Praha sobě).