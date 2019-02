Nepřežila komunistický kriminál a pohřbili ji na ďáblickém smetišti

Z odkazu svého otce na začátku 50. let vyhlásili bratři Ctirad a Josef boj proti komunistickému režimu. Na podzim roku 1953 pak utekli z Československa a na cestě zabili několik lidí. Protože na bratry už komunisté nedosáhli, dopadla zloba na zbytek rodiny, tedy i na jejich sestru. V listopadu 1953 ji, matku a strýce Ctibora zatkli. Strýc byl popraven, matku zavřeli do kobky v pražské Ruzyni a dvanáct měsíců ji nechali bez pokrývek na holé zemi v hrozném stavu.

Dceři s matkou, která trpěla rakovinou, dovolili dvě setkání, jednou za čas přišel od matky dopis. Zdena Mašínová starší dostala trest 25 let za špionáž a vlastizradu a poté byla převezena do pardubické věznice. Aby vůbec mohla být souzena, byla podrobena snad až sedmi chirurgickým zákrokům ve Střešovicích. K poslední návštěvě ji již museli bachaři vzhledem k těžkému zdravotnímu stavu přinést na nosítkách. Za pár dní, 12. června 1956, zemřela. Pro dceru Zdenu byly návštěvy na Pankráci traumatizující, protože na stejné místo chodila za války vyměňovat mamince prádlo do nacistického kriminálu.

Zdena Mašínová mladší byla sice na jaře 1954 z vězení propuštěna, ale prožila si tam své. Nehleděli na to, že nemůže chodit, a vláčeli ji po schodech se zavázanýma očima a drsně ji vyslýchali. StB ji sledovala až do roku 1965. Když v 90. letech nahlédla do svazků a zjistila, kdo všechno na ni donášel, byl to pro ni šok. „Vydržím dost, ale když jsem četla, jak se chovali a kdo všechno to byl, byla jsem na infarkt.“