Číhošťský zázrak zůstává i po 70 letech záhadou. Farář Toufar kvůli němu měsíc odolával mučení

K památce umučeného faráře odkazuje také nový zvon v tamním kostele, na který se podařilo vybrat peníze ve veřejné sbírce. Ten nese jméno Josef právě na počest Josefa Toufara.

Umučený farář se možná zařadí mezi světce

Jména kostelních zvonů přitom zpravidla nesou jména světců. Mezi ně se možná v budoucnu zařadí i Toufar utýraný v komunistickém vězení. Proces jeho blahořečení je zatím v přípravném stádiu takzvané diecézní fáze. „To znamená, že na místní úrovni probíhá sběr historických pramenů a zaznamenávání osobních svědectví pamětníků a jejich vyhodnocování,“ vysvětluje duchovní Tomáš Petráček, který byl kauzou Toufarova blahořečení pověřen.

Podle jeho slov jde ale postupný proces, který bude určitě trvat ještě roky, nikoli měsíce. „To, co je na tom případu Josefa Toufara tak cenného, je právě spontaneita. To, že to je něco spontánně vyrostlého zezdola, my bychom rádi tuhle kvalitu ponechali a je to proces, takže ono to opravdu vyžaduje určitý čas a my to nechceme a ani nemůžeme nijak uspěchávat.“