Komunisté je zavraždili v procesu Babice. Svědectví teď míří do Říma

„Dopadla na ně zloba zločinného režimu, který chtěl vyvolat strach,“ řekl v katedrále na Petrově biskup Vojtěch Cikrle. Kanonizační proces má dvě fáze – první v diecézi, druhou v Římě. Diecézní fáze v případě Buly začala v roce 2004, u Drboly v roce 2011. Cílem první fáze je sesbírat důkazy. Jde vlastně o specifický soudní proces s danými pravidly.

Před tribunálem hovořili pamětníci, historikové pátrali v archivech, snažili se zjistit co nejvíce o životě, díle, ctnostech i smrti Buly a Drboly. „Je nepochybné, že trest smrti dostali kvůli tomu, že byli kněží,“ řekl historik Jan Růžička. Jako laici by prý nejspíš hrdelnímu trestu unikli. Režim však chtěl očernit církev a do procesu vtáhl kněží, kteří za babické události ve skutečnosti nenesli vinu.