Žádná sebereflexe, popisuje publicista Doležal muže, který umučil kněze Toufara

„Mácha se toho úkolu chopil velice iniciativně, předpokládal, že to bude trvat krátkou chvíli, že na venkovského kněze udělají bububu a on se zlomí a oni z něj dostanou hned to falešné přiznání, ale přepočítali se a to vyšetřování se protáhlo skoro až přes celý únor,“ dodal.

„Potřebovali z něho vytlouct přiznání a pak se měl konat následný velký proces. Jenže oni se přepočítali, skutečně se přepočítali, nepočítali, že Josef Toufar bude tak dlouho odolávat a že nepřistoupí na jejich hru, že prostě nezradí svoje svědomí a kněžský slib a že vydrží,“ přiblížil tehdejší proces Doležal.

Mácha psal do Prahy, že si s Toufarem neví rady

Mácha kvůli pevnému postoji Toufara začal být nervózní. „Josefa Toufara nejdřív nechali vyhladovět, působili na něj psychicky a mysleli si, že po několika dnech jim podepíše, co budou chtít, a budou mít vyřízeno. Ale Josef Toufar, obyčejný venkovský chlapík, který už byl nemocný v té době, bylo mu 47 let, nebyl to žádný mladík, odolával přesile neuvěřitelný měsíc. Bylo na něj sedm dobře živených nadržených soudruhů, ale protože se Josef Toufar nepřiznával, sám Mácha hlásí do Prahy, že s Toufarem si nevědí rady, že je to vnitřně pevný a přesvědčený člověk, nevědí, co s ním mají dělat,“ dodal Doležal.