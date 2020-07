Voda je na většině míst před prodlouženým víkendem vhodná ke koupání. Přesto pozor na sinice

Přítomnost řas či sinic ve vodě lze snadno ověřit. Stačí provést takzvaný Maršálkův test (viz video). Tedy naplnit obyčejnou průhlednou lahev vodou pár centimetrů pod hrdlo – a pravda se ukáže do 20 minut.

Jsou-li přítomny řasy, celý vodní sloupec zezelená. Oproti tomu sinice vytvoří vrstvu na hladině. Vypadají jako sekané jehličí nebo zelená krupice. Zbytek vody zůstane čirý.

„To potom může vyvolat vyrážky, alergie, záněty spojivek, žaludeční problémy,“ popisuje nástrahy sinic Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd. Doporučuje také, pokud člověk přijde se sinicemi do styku, aby je neotíral ručníkem, ale rovnou se osprchoval. „Jinak bychom ty jedy vlastně vymáčkli na pokožku,“ varuje.

Největší nahromadění sinic vzniká při vodním květu

Další rady nabízí stránka Státního zdravotního ústavu. Upozorňuje například, že největší nahromadění sinic (i toxinů) vzniká při vodním květu. Koupání ve vodě obsahující vodní květ tedy nelze rozhodně doporučit.

Když už se lidé rozhodnou pro koupání ve vodě obsahující sinice, nebo kde je dokonce vytvořen vodní květ, doporučují odborníci se po vykoupání osprchovat čistou vodou a odstranit tak z pokožky řasy a sinice, které na ní po pobytu ve vodě ulpěly.

„V tomto případě by kontakt těla s vodou při plavání neměl být delší než zhruba 10 minut, což je orientační doba; liší se u každého člověka například s věkem a nepřímo ji lze stanovit jako ,rozmočenou kůži prstů‘, která více přijímá látky ze svého okolí. Tohoto jevu se využívá například v různých přísadách do koupelí, v případě sinic by však šlo o látky, které lidskému tělu rozhodně neprospějí,“ uvádí stránka Státního zdravotního ústavu.

Varuje také, že vodní květ se po hladině nádrže pohybuje podle toho, jak zrovna vane vítr. „Často tak tvoří u břehu vysokou vrstvu, se kterou mohou do styku přijít hrající si děti. Proto je dobré před tímto rizikem děti varovat a hlídat, jak vypadá břeh nádrže, na kterém si hrají.“

Na většině míst je kvalita vody dobrá

Kvalitu vody pravidelně testují hygienici. Aktuální data zveřejňují na stránkách koupacivody.cz.

Nevhodný je nyní ke koupání podle čtvrteční zprávy agentury ČTK Brušperk na Frýdecko-Místecku a nádrž v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Zhoršenou kvalitu vody má nádrž České údolí v Plzni nebo jezero Chmelař na Litoměřicku. První červencový víkend přitom zřejmě bude vodním sportům přát. Podle předpovědi má být převážně jasno až polojasno s denními maximy mezi 23 až 29 stupni.

Bez obav lze vyrazit na koupaliště pod dohledem středočeských hygieniků. Na všech místech, kde kvalitu měřili, ji hodnotili stupněm jedna nebo dva. Jde tedy o vodu vhodnou ke koupání, respektive vhodnou ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Stupeň dva hygienici zaznamenali v koupališti Vyžlovka u Prahy, písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku, na Slapské přehradě v Županovicích na Příbramsku a v jezerech Ostrá a Poděbrady na Nymbursku. Voda vhodná ke koupání je také na všech sledovaných koupalištích v Praze.

V pořádku je většina kontrolovaných přírodních koupališť také v Ústeckém kraji. Jen v zatopeném lomu Varvažov na Ústecku a v jezeře Chmelař na Litoměřicku je větší množství řas a sinic. Koupat se v nich ale lze.

Možnosti koupání na západě i východě Čech

Bez obav z možných zdravotních problémů lze o víkendu vyrazit také na většinu koupališť v Plzeňském kraji. Hydrobiolog Jindřich Duras doporučuje ke koupání přehradu Hracholusky i plzeňské Bolevecké rybníky. Kvůli zákalu naopak neradí plavání v přehradě České údolí u Plzně, která má sytě hnědou vodu zabarvenou řasami rozsivkami. Průhlednost vody je do půl metru a koupání tam nelze doporučit.

Mírně zhoršená jakost vody je i na některých přírodních koupalištích na východě Čech. V rybníku Rosnička na Svitavsku je vinou sinic mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů u vnímavých jedinců. V přehradě Pastviny na Orlickoústecku se zase rozšířily řasy rozsivky a zelené řasy. Voda tam má průhlednost jen 0,7 metru. Podobně je na tom rybník Dlouhý v témže okrese.

Brušperku je lépe se vyhnout

Na Vysočině hygienici minulý týden nedoporučovali koupání v přehradě Sedlice na Pelhřimovsku. Kvalita vody v ní se ale v posledních dnech zlepšila. Lidé by se přesto po koupání měli osprchovat.

Naopak vyhnout by se lidé měli nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku. Důvodem je přítomnost cerkárií. Mimořádné odběry navíc potvrdily další zhoršení kvality vody v nádrži v Budišově nad Budišovkou na Opavsku, kde podle hygieniků koupání také není vhodné.

Bez obav si mohou lidé na začátku prázdnin zaplavat v koupalištích v Olomouckém kraji a Zlínském kraji. Ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel a v přehradě Luhačovice na Zlínsku má však voda mírně zhoršené vlastnosti, stejně je tomu i v případě nádrže Bystřička na Vsetínsku. Pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů je ale nízká, dodává zpráva ČTK.