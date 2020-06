Vojtěch počítá s uvolňováním v červenci. Nynější nárůst případů nákazy podle něj druhou vlnou není

O druhou vlnu pandemie v Česku podle Vojtěcha nejde

Ministr zdravotnictví vyvrátil zprávy o tom, že by se kvůli nejvyššímu nárůstu nakažených za dva měsíce mělo jednat o druhou vlnu pandemie. „Nárůst už moniturujeme delší dobu v těch daných lokalitách. Nevede to zatím k nějaké eskalaci,“ prohlásil. Připustil ale, že menší problémy mají v souvislosti s nákazou v nemocnici v Karviné.

Právě toto zařízení v moravskoslezském regionu označil za rizikové hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal. „Pokud by se nakazil personál nemocnice, byl by to problém,“ řekl. S Vojtěchem se shoduje v tom, že o druhou vlnu pandemie nejde nebo že je nutné v kraji některá opatření zanechat. Roušky by ale ještě neodkládal a to v celorepublikovém měřítku.

Smejkal také podotkl, že při dalším vývoji šíření infekce koronaviru bude klíčová zodpovědnost občanů. „Myslím si, že s rozvolňováním opatření se lidé rozvolnili až moc,“ poznamenal.