Justice měla problémy, zneužití pro monstrprocesy nemohla zabránit, míní expert

Proces s Miladou Horákovou byl podle Kuklíka vyvrcholením snahy komunistů o zneužití československé justice. „Už brzy po únoru se ukázalo, že cílem komunistického režimu je vypořádat se se svými oponenty, ať už domnělými, nebo skutečnými,“ popisuje děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Připomíná ale, že justice v Československu se potýkala s problémy už dříve. „Bylo tady období druhé republiky a druhé světové války a poválečné období je poznamenáno například retribučními procesy, které předznamenaly i to, co se pak odehrálo po únoru 1948. To, že tu byli soudci, kteří vystudovali za první republiky a působili v prvorepublikové justici, nemohlo zabránit tomu, aby justice byla takovýmto způsobem zneužita,“ vysvětluje Kuklík.