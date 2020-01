Válková napsala v 70. letech článek s prokurátorem z procesů Horákové a Slánského

V článku je ochranný dohled charakterizován jako jedno z opatření určených k ochraně před dříve vězněnými lidmi, kteří i po propuštění „zůstávají (…) vzhledem k vysokému stupni narušení jejich osobnosti nebezpečím pro společnost“. „Cílem je zvýšit ochranu společnosti a dovršit nápravu takových osob,“ napsali Urválek s Válkovou. Ochrannému dohledu se podle Info.cz věnovala Helena Válková dlouhodobě, šlo i o téma její kandidátské práce.

Válková důrazně odmítla, že by se jakkoli podílela na aktivitách režimu vůči disidentům. Článek podle ní směřoval docela opačným směrem. „Práce, která stála u zrodu našich aktivit humanizovat trestní justici, bude vydávána za něco, co vedlo ke zneužívání vůči politickým disidentům? Na jedné straně bych se tomu fakt ráda zasmála, na druhé straně (je to) taková sprosťárna. Na třetí straně je to důkaz, že když se člověk pohybuje v politice, musí počítat s podrazy všeho druhu. Ale ono to má svoji hranici,“ řekla ČT.

Poslankyně, někdejší ministryně spravedlnosti a nynější vládní zmocněnkyně pro lidská práva zároveň zdůraznila, že nevěděla o tom, že režim ochranný dohled zneužívá proti disidentům. „Navíc jsem vůbec netušila, kdo je Urválek,“ řekla Deníku N.