Prezident by chtěl ombudsmanku Válkovou. Navrhl ji poslancům

Někdejší disidentku Annu Šabatovou by v čele úřadu veřejného ochránce práv mohla vystřídat poslankyně ANO Helena Válková. Prezident republiky ji navrhl jako svoji jedinou kandidátku.

Původně přitom počítal s tím, že by do sněmovny poslal dvě jména, podle dopisu, který poslancům poslal, ale jeden ze zvažovaných lidí kandidaturu odmítl. Exministryni Válkovou považuje za dostatečně kvalitní kandidátku.

„Jsem přesvědčen, že ji její dosavadní odborná praxe s konkrétními pozitivními výsledky a dlouholeté právní zkušenosti předurčují ke kvalifikovanému poskytování ochrany jednotlivcům před nespravedlivým jednáním nebo nečinností veřejných institucí, jak to pro takovou funkci zákon požaduje,“ uvedla hlava státu.

Návrhy z horní komory

Helena Válková, která je v současnosti kromě poslanecké funkce i vládní zmocněnkyní pro lidská práva, přesto bude mít dva protikandidáty. Počátkem prosince schválil Senát nominaci Víta Alexandera Schorma a Jana Matyse. Kdyby Válková v této konkurenci uspěla, musela by opustit sněmovnu – funkce poslance a ombudsmana jsou neslučitelné.

Veřejného ochránce práv volí Poslanecká sněmovna na šest let z kandidátů, z nichž po dvou navrhuje prezident republiky a po dvou Senát. Jasno by mělo být do poloviny února, kdy skončí funkční období Anně Šabatové.