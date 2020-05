Do Tater, Alp i k moři. Petříček má hotový návrh, do kterých zemí bude možné cestovat

V kategorii by se mělo ocitnout Slovensko, Rakousko a Maďarsko, z turistických destinací potom ministr jmenoval Slovinsko, Chorvatsko a Řecko, možná bude možné vyrazit i do Bulharska a s velkou pravděpodobností se otevřou i hranice s Německem.

Do bezpečných zemí, kde nebude vážné riziko nákazou novým typem koronaviru, by mělo být možné cestovat od poloviny června. Z návrhu, který podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka dokončila pracovní skupina ve čtvrtek, vyplývá, že bude možné vyrazit k moři, do Tater i do Alp.

Petříček by byl rád i za Polsko, podle něj ale není jasný termín, kdy bude Polsko „připraveno se otevírat“. Naopak neočekává, že by bylo možné bez omezení cestovat do Španělska. Jistě to vláda nedoporučí v červnu, nejspíše ale ani v červenci. Je ale možné, že lepší bude situace s Kanárskými nebo Baleárskými ostrovy, které také patří ke Španělsku.

Zmíněné lokality budou mít na takzvaném semaforu ministerstva zahraničí zelenou barvu. Státy by měly být rozděleny do tří kategorií. Pokud by lidé cestovali do země, kam ministerstvo vyjíždět nedoporučí, budou mít problémy pojistit se, nebudou se moci spolehnout ani na konzulární pomoc. Červená barva podle vedoucího Pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření Rastislava Maďara s velkou pravděpodobností zůstane na území Itálie a Španělska.