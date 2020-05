K práci v kanceláři již není povinná rouška. Počet nemocných ale vzrostl nejvíce od 21. dubna

„Asi nebude nikdo chodit po firmách a kontrolovat rozestupy. Je to opět uvědomění lidí, aby stále měli na vědomí základní parametry,“ podotkl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po vyhlášení nového opatření.

Podle nového opatření ministerstva zdravotnictví nemusí lidé nosit roušky v provozech, kde se zaměstnanci potýkají s horkem – když zátěž teplem na pracovišti spadá do třetí nebo čtvrté kategorie. Stejně tak již nejsou roušky povinné v kancelářích, pokud však lidé mezi sebou ponechají alespoň dvoumetrové rozestupy.

Opatření ministerstva zdravotnictví platí od úterý do konce týdne. Od 25. května by již povinnost roušek neměla být úplná, nadále budou povinné například ve veřejné dopravě nebo v obchodě, nikoli však již venku.

Kdy roušky nebudou potřeba již vůbec, vláda zatím nestanovila, což se ale nelíbí opozici. „Potřebujeme stát řízený daty, ne spekulace co by kdyby. Pracovat s jasnými a pevnými čísly a umět jimi řídit budoucí politiku. To se tady neděje, stát má problém byť jen zveřejnit pandemický model,“ kritizoval kabinet poslanec Pirátů Ondřej Profant.

Otevírá Národní technické muzeum

Koronavirová karanténa končí v dalších institucích. I když muzea mohou mít otevřeno již déle než týden, řada z nich tak dosud neučinila. V květnu je možné poprvé po více než dvou měsících zajít do Národního technického muzea, zatím se otevírá pouze jeho hlavní budova na pražské Letné – expozice v Plasech či v Chomutově přibudou až později.

„Děkuji kolegům za jejich práci v komplikovaných podmínkách a všem návštěvníkům, kteří do muzeum v blízké době zavítají. Pro jejich bezpečnost jsme udělali maximum a věřím, že budou mít pochopení pro určitá aktuální opatření,“ uvedl ředitel technického muzea Karel Ksandr.

V muzeu zůstává povinnost roušek, návštěvníci si musí dezinfikovat ruce a prozatím zapomenout na komentované prohlídky. Uzavřena zůstává expozice uhelného a rudného dolu.

111 pozitivních

Zatímco povinností a zákazů souvisejících s nákazou nemocí covid-19 ubývá, počet nemocných na počátku týdne vzrostl mnohem více než v předcházejících dnech. Počet 111 pozitivních testů byl vyšší než ve kterýkoli jiný květnový den i vyšší než kdykoli od konce omezení volného pohybu. Více nemocných za jeden den naposledy přibylo 21. dubna. Celkem bylo v Česku do půlnoci na úterý pozitivně testováno 8586 lidí, z nich 2648 bylo stále nemocných.