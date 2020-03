Roušky ztěžují porozumění a vládní brífinky jsou psychicky náročné, říká tlumočník do znakové řeči

Nová slova ve znakovém jazyce vznikají stejným způsobem jako v ostatních jazycích. „Obecně v jazyku platí, že jeho zásoba vyplývá z toho, jaká slova či znaky potřebujeme,“ vysvětluje Švagr. V případě koronaviru je znak složený. Jedna jeho část znamená virus, v druhé Švagr vidí podobnost se sluneční koronou či tvarem koronaviru. V různých částech světa se slova znakují jinak, komunity se totiž vyvíjí každá zvlášť a jejich znaková zásoba je jiná.

Nový znak se podle tlumočníka šíří nejprve mezi neslyšícími. „Někdo to potřebuje použít, tak to nějak použije. A buď mu to vyjde a ostatní to uznají, nebo ne. Nakonec se to ustálí a některý znak získá dominanci,“ vysvětluje. Pro potřeby nových výrazů se užívá opisu – kupříkladu pendler je někdo, kdo často dojíždí, doplňuje Švagr.