Informace o pandemii se nejhůř dostávají ke sluchově postiženým. Pomáhají neziskovky

„Internet, rádia i televize o situaci neustále informují a naši klienti nejsou tak ohledně informovanosti tou nejohroženější skupinou,“ řekl Rudolf Volejník ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Problém by byl podle Volejníka až tehdy, když by přestala fungovat elektřina a jezdit hromadná doprava. Ohledně koronaviru teď telefonují lidé spíše jim. „Lidé se na nás obracejí s tím, zda jsou naše pracoviště otevřená, jestli mohou chodit do prodejny a podobně,“ dodal Volejník.

„Linku může využít klient, který má doma jakékoliv zařízení s kamerou, takže počítač, tablet nebo mobil. Stálí klienti už vědí, jak na to, noví se mohou zaregistrovat. Služba je zdarma,“ řekla Štípková. Klient komunikuje s tlumočnicí přes kameru pomocí znakové řeči. Ta pak jeho požadavky může předat dál. Tlumočnice zavolá třeba k lékaři nebo na linky ohledně koronaviru a přetlumočí zprávy od svého klienta. „Tlumočnice tak dělá klientovi hlas,“ doplnila Štípková s tím, že komukoliv tak může v telefonu zaznít, že volá tlumočnice z Tiché linky a předává informace od neslyšícího člověka.

Podle Evy Štípkové už Tichá linka několika pacientům ohledně koronaviru pomáhala. „Zatím se chtěli lidé spojit s lékařem a konzultovali svůj stav. Zajímalo je, jaké jsou projevy nemoci, jaká jsou opatření a co mají dělat,“ uvedla Eva Štípková.

Česká televize tlumočí do znakového jazyka všechny tiskové konference vysílané během dne, a to od 8 do 20 hodin, v případě nutnosti i déle. Tlumočeny jsou Události v regionech v 18 hodin i Události v 19 hodin. Česká televize také titulkuje Studio ČT24, a to ve všední dny od 10 do 15 hodin a v neděli od 14 do 17:55. Podle slov Vladimíra Salzmana, vedoucího oddělení služeb pro smyslově postižené diváky, pracuje aktuálně v České televizi sedm tlumočníků.