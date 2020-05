Kontrol na hranicích s Českem ubývá. Většina hraničních přechodů by se měla otevřít příští týden

Země 13. května prodloužila uzavření hranic o další měsíc, tedy až do 12. června. Vstup na polské území je aktuálně zakázán všem cizincům včetně Čechů, existují však různé výjimky. „U Polska to (otevření hranic) podle mého názoru bude také nejpozději v polovině června, ale tam ta jednání jsou teprve na začátku,“ uvedl Petříček.

Česká strana plánuje nahradit plošné hraniční kontroly namátkovými od 26. května. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) už v pondělí oznámil, že hranice s Německem by se mohly otevřít k 15. červnu. Podle něj však bude nutné postupovat odpovědně a zajistit, že poté nebudou do Česka cestovat lidé z rizikovějších zemí, třeba z Belgie či Francie.

Otevření hraničních přechodů v Česku, ke kterému má dojít příští týden v úterý, bude znamenat, že systémové hraniční kontroly se změní v namátkové. „O těch epidemiologických opatřeních se ještě stále vede diskuse. Zasedá epidemiologická skupina, kde by měli rozdělit celý svět do tří skupin podle epidemiologického rizika,“ řekl ve vysílání ČT ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí Pavel Pitel.

Do poloviny června by o otevření hranic s Českem a Rakouskem měla rozhodnout i slovenská vláda. Informoval o tom slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. Podle Petříčka už Česko nabídlo podobný model jako Rakousku, bude se o tom ale dále jednat.

Podle úterního vyjádření ministra Petříčka by se hranice s Rakouskem mohly do poloviny června otevřít i pro turisty, a to bez nutnosti testů na covid-19. Definitivní termín otevření českých hranic by však měl být známý ve druhé polovině příštího týdne.

To by znamenalo, že u zemí, kde by bylo riziko nákazy nižší než v Česku, by byla opatření na hranicích minimální. U střední skupiny by mohl být dále vyžadován test na covid-19, v případě zemí, kde by bylo riziko nákazy nejvyšší, tam by bylo cestování zakázáno úplně nebo povoleno s výrazným omezením.

Debaty o režimu na hranicích s okolními státy stále probíhají. Podle Pitela si však každá země určuje sama, jak rychle se pravidla budou rozvolňovat. „Naši polští kolegové zvolili v některých směrech přísnější opatření, než jsme zvolili my. Jsou v tom uvažování zhruba dva týdny za námi. Jiné státy jsou zase o dva týdny před námi,“ uvedl.

Pitel však upozornil, že i nadále platí doporučení necestovat vůbec, pokud to není nutné. I tato doporučení se však budou koordinovat s doporučeními okolních států.

Babiš: Ideální by bylo otevřít hranice pěti zemí najednou

Premiér Andrej Babiš (ANO) by považoval za ideální, kdyby se 15. června najednou otevřely hranice pěti zemí –⁠ Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Maďarska. Uvedl to po jednání s premiéry zemí visegrádské čtyřky a německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Znamenalo by to volný pohyb občanů bez omezení.