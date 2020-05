Ruského diplomata vypovědět, navrhli Fiala s Rakušanem. Nemáme důkazy, tvrdí Hamáček

Zmíněný diplomat je přitom podle bezpečnostních složek sám považován za hrozbu pro Česko. „Policejní ochrana mi přijde velmi legrační, pokud se tady necítí bezpečně, ať jede domů. V České republice, pokud je on přítomen, se my také necítíme bezpečně,“ řekl člen bezpečnostního výboru Rakušan, který se vyslovil pro vypovězení diplomata. Stejný postoj zastává i Fiala.

Ministr vnitra ale oponoval, že vypovězení by bylo velmi komplikované. „Můžete ho vypovědět za předpokladu, že máte konkrétní důkazy, že tady něco páchá. Podle toho, jak se to tady odehrává, tak je bezpečnostní služby nejspíš nemají. Protože kdyby je měly, tak už je v letadle do Moskvy,“ řekl Hamáček.

Fiala navrhl i zmenšení počtu diplomatů na ruské ambasádě v Praze, české bezpečnostní služby totiž opakovaně upozornily, že na ní působí tajné služby. Ani to by podle Hamáčka ale nebylo řešením problémů. „Máme informace o tom, kdo je kdo na ruské ambasádě. Máme seznamy, víme i, ke kterým službám kdo patří. Tohle ale nejde řešit nějakým masovým exodem ruských diplomatů,“ řekl. Jedinou možnou cestou podle něj je, aby se debata z Facebooku přesunula zpět do diplomatických salonů.