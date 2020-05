Filip si stojí za vyjádřeními pro ruský deník, v nichž označil odstranění Koněvovy sochy za zločinné

„Nepoplival jsem zájmy České republiky, je to můj názor, mám pro to důkazy,“ uvedl Filip v reakci na slova místopředsedy ODS Martina Kupky. Ten se řečnicky zeptal, jak je možné, že někdo, kdo pobírá plat daňových poplatníků, se vyjadřuje k České republice hanlivě.

V interview, zpřístupněném v pátek na webu ruského listu, Filip chválil za postoje vůči Rusku prezidenta Miloše Zemana a kritizoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Za „naprosté selhání“ označil Filipovo použití nálepky fašismu pro pražské komunální politiky exministr zahraničí a současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Za právní nihilismus má zákon, kterým chce Rusko trestat cizince za něco, co způsobili ve své vlasti. Přirovnal to k praktikám Sovětského svazu na počátku 50. let minulého století. Filip zákon rovněž odsoudil, na Zaorálkův dotaz, proč tak neučinil v rozhovoru pro ruský list, uvedl, že nebyl na věc tázán.