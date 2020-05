Česko mělo v sobotu osmnáct nových případů nemoci covid-19. Restaurace se připravují na pondělní otevření

Provoz také začne v některých školách. K přípravě na přijímací zkoušky se mohou od pondělí vrátit žáci devátých tříd a maturanti. Výuka může začít také v základních jazykových školách a provoz mohou obnovit i střediska volného času. Pro skupiny až 15 žáků se mohou otevřít základní umělecké školy. Obnovení provozu se ale bude v ZUŠ lišit. Některé se budou podle Asociace ZUŠ otevírat později, nebo se zatím neotevřou a budou pokračovat jen ve výuce na dálku. Záleží na možnostech škol.

K 11. květnu skončí tak pracovní povinnost uložená studentům závěrečných ročníků zdravotnických oborů. V zařízeních, v nichž dosud pracovali, mohou zůstat jako dobrovolníci či na pracovní dohodu. Na území ČR budou také moci vstupovat s negativním testem na koronavirus občané zemí mimo EU, a to kvůli sezonním pracím.

Od pondělí bude zrušen zákaz mezinárodní osobní dopravy. Dopravci ale s opětovným provozováním spojů do zahraničí vyčkávají, klíčové budou především podmínky cestování do dalších sousedních států. RegioJet hodlá od středy jezdit do Drážďan a Berlína, brzy chce obnovit i spojení do Vídně. Od pondělí mohou otevřít také herny a kasina.

Za nejvíce riziková považují epidemiologové obchodní centra

S plánem rozvolňování opatření souhlasili epidemiologové, za nejvíc rizikové považují otevření obchodních center. Pokud by se situace začala zhoršovat a počet pozitivně testovaných na koronavirus by narostl na 400 za den, nastalo by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zbrzdění. V posledních dnech se počet případů nákazy denně drží pod stovkou.

Povinnost nosit roušku bude platit dál. Orientačně od poloviny června by ji lidé nemuseli mít při pobytu venku, povinné by zůstaly v MHD, případně dalších uzavřených prostorech. Podle Vojtěcha bude nutné zvážit nošení roušek na veřejnosti velmi pravděpodobně na podzim a v zimě s nástupem respiračních nákaz.