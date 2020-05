V polovině června by mohl skončit zákaz vycházení bez roušek. O podrobnostech bude vláda jednat

Přibližně od poloviny června skončí zákaz vycházení bez roušky. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) i jeho náměstek a epidemiolog Roman Prymula. Uvolnění by ovšem mělo platit pouze pro pobyt venku. V prostředcích hromadné dopravy a dalších uzavřených prostorách by měla být povinnost zakrývat si ústa a nos zachována. O tom, zda zůstane povinnost nosit roušky i například v obchodech, bude vláda podle Vojtěcha ještě diskutovat.