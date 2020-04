Rozvolňování opatření odpovídá radám expertů, říká Vojtěch. Nesmíme zahodit pět týdnů práce

Výhrady opozice i zástupců dotčených oborů vyvolala už první vlna, mimo jiné s argumentem, že není rozdíl mezi setkáváním lidí na koncertu nebo s košíky s farmářským ovocem. To ale ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v Interview ČT24 rozporoval s argumentem, že u kulturních událostí se předpokládá delší čas přítomnosti potenciálně rizikových osob v jednom prostoru, kdežto trhy se do značné míry jen korzuje – a konat se budou jen za přísných podmínek.

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) představil časový plán pro postupný návrat veřejného života do normálu po svém úterním jednání. Harmonogram je předběžný, může se měnit podle situace, a počítá s pěti vlnami otvírání obchodů. Jako první by se už v pondělí 20. dubna (vedle již otevřených obchodů) měly zpřístupnit farmářské trhy, jako poslední od 8. června restaurace, hotely a kulturní instituce.

Vojtěch: Plán pěti vln odpovídá epidemiologickým doporučením

Vedle toho Vojtěch vládní plán hájí i před výhradami, že postupné otevírání obchodů a služeb je až příliš pomalé - jak se nechal slyšet například prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

„Musíme být opatrní. Je správně, že je plán tak opatrný. V podobě, v jaké byl přijat, v zásadě odpovídá odbornému hledisku,“ dodal s tím, že doporučení v průběhu Velikonoc cizeloval s ministerským expertním týmem kolem epidemiologa Rastislava Maďara.

„Pokud by se situace zhoršovala, další rozvolňování bude muset být zbrzděno. Takto to kolegové (z vlády) akceptovali,“ dodává Vojtěch. „Jakékoliv zbrklé rozvolňování by mohlo vést k tomu, že budeme mít zahlcené jipky a nemocnice nebudou zvládat nápor pacientů. Je zásadní, abychom udrželi chod českého zdravotnictví, a to se zatím daří. Zdraví by mělo být na první místě.“