„Gumové paragrafy“. Část opozice kritizuje Vojtěcha za plán, jak udržet některá omezení i po nouzovém stavu

S příští nedělí by v Česku měl skončit nouzový stav, sněmovna umožnila jeho prodloužení jen do 17. května. Hotely, autokempy i vnitřky restaurací nebo hradů a zámků by ale podle plánu měly zůstat zavřené ještě další týden. Omezení hodlá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) udržet vlastními nařízeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Část opozice to kritizuje a namítá, že jde o příliš velkou koncentraci moci v rukou jednoho politika.