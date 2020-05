Denní přírůstek případů koronaviru v Česku je osm dní pod stovkou. Školy se připravují na návrat části žáků

Fakta Hlavní události okolo koronaviru v Česku 9. května Češi mohou od pondělí 11. května znovu jít ke kadeřníkovi, holiči, na kosmetiku, manikúru, pedikúru a masáž . Bude je obsluhovat personál s dvojitou ochranou obličeje. Před a po zahájení služby si bude muset dezinfikovat ruce, případně vyměnit rukavice. Platit bude povinný dvoumetrový odstup mezi zákazníky, a to i v čekací zóně. Preferována bude bezkontaktní platba za služby.

Tuzemští vlakoví a autobusoví dopravci budou moci od pondělí 11. května obnovovat své linky pro cestující do zahraničí . Jako první z velkých dopravců začne do ciziny jezdit RegioJet, který ve středu vypraví autobusy do Německa a brzy i Rakouska. Ostatní dopravci zatím vyčkávají, klíčové budou zejména podmínky pro cestování do dalších sousedních států.

Stravovací zařízení mohou od pondělí 11. května obsluhovat hosty na zahrádkách. Mezi lidmi budou muset být dodržovány alespoň 1,5 metrové odstupy, kromě hostů u jednoho stolu. Před usazením každé nové skupiny zákazníků musí personál dezinfikovat stůl i židle. Hosté budou moci využít toaletu v zázemí podniku, při konzumaci jídla a nápojů odpadá povinnost mít zakrytá ústa a nos.

Posezení ve vnitřních prostorách kaváren, restaurací a dalších gastronomických provozů by vláda měla umožnit od 25. května za předpokladu, že bude epidemiologická situace nadále příznivá.

Návštěvy v domovech pro seniory, nemocnicích či v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) by se měly obnovit od 25. května, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V polovině června by mohl skončit zákaz vycházení bez roušek. O podrobnostech bude vláda jednat. V prostředcích hromadné dopravy a dalších uzavřených prostorách by měla být povinnost zakrývat si ústa a nos zachována. O tom, jak to bude s nošením roušek například v obchodech, se bude ještě diskutovat.

Vyléčených přibylo od pátečního večera šest, zemřelých s covidem-19 je o dva víc. V Česku je aktuálně 3391 nakažených. Hospitalizováno bylo k pátku 251 pacientů, 47 z nich je v těžkém stavu. Testů bylo v pátek provedeno 4416, podobné množství jako o státním svátku před týdnem. Jejich celkové množství se blíží k tři sta tisícům včetně opakovaných testů u stejného člověka. Denní počet nových případů nákazy je nižší než sto od počátku měsíce. V pátek dále klesl ze čtvrtečních 57 nově nakažených, před tím se dva dny držel těsně pod 80 případy. Nižší než v pátek bylo množství infikovaných za den naposledy v pondělí. Nejvíc případů covidu-19 má Praha, nakazilo se zde 1824 lidí. Následuje Moravskoslezský kraj s 1140 nemocnými. Nejméně shodně po 179 případech je na Vysočině a v Jihočeském kraji. Jižní Čechy jsou na tom nejlépe také podle počtu nakažených na sto tisíc obyvatel, je zde nižší než 28. Nejvíce je nemoc rozšířená v Karlovarském kraji s více než 144 lidmi s prokázaným covidem-19 na sto tisíc obyvatel. Úmrtí má nejvíc Praha, celkem 90, v následujícím Moravskoslezském kraji zemřelo 41 pacientů. Naproti tomu jediné úmrtí s koronavirem zaznamenali ve Zlínském kraji. Dvě třetiny zemřelých jsou ve věku nad 75 let.

První tři případy nemoci covid-19 byly v Česku odhaleny 1. března, první úmrtí je z 22. března. Od té doby jedinými dny, kdy nikdo s tímto onemocněním nezemřel, jsou 23. březen a 15. duben. Návrat prvního stupně do základních škol bude komplikovaný, míní ředitelé Zatímco pondělní návrat žáků devátých tříd do školních lavic nebude například pro základní školy v Jihomoravském kraji představovat zásadnější problém, podobně jako jinde, návrat tříd prvního stupně o dva týdny později představuje pro ředitele organizační oříšek. „Zatím se nám rýsuje velký počet žáků prvního stupně, kteří by se měli 25. května do školy vrátit. Na prvním stupni máme 346 dětí, podle předběžného zájmu by se jich do školy vrátilo až 250, ale ještě se to může změnit,“ konstatuje například ředitel břeclavské ZŠ Slovácká Martin Janošek. To znamená, že škola bude muset vytvořit až 16 skupinek po 15 dětech. Bude muset zajistit další pedagogy, které skupinky budou učit. Část dětí se tak nebude učit s učitelkou, na kterou je zvyklá. „A to je na prvním stupni naprosto klíčové. Předpokládám, že část dětí, které by se učily s cizí paní učitelkou, do školy raději nenastoupí,“ řekl Janošek. Rozhodně totiž není možné, aby třídní učitel prostřídal obě skupinky, do kterých by musely být třídy rozdělené. Už tak bude nový režim pro učitele na prvním stupni znamenat zvýšenou zátěž. Nedostatek prostor i personálu hrozí brněnské ZŠ Vejrostova v Bystrci. „Máme na prvním stupni 520 žáků, což by znamenalo až 30 skupin po 15 dětech. Když navíc budou do školy chodit deváté ročníky, netuším, kam bychom je dali, škola není nafukovací,“ řekl ředitel Zdeněk Černošek.

„Nástup části dětí do škol bude znamenat konec on-line výuky pro ty, kdo se budou dál učit doma. Není možné, aby učitel odučil své ve škole a pak ještě doma zajišťoval on-line výuku pro ty, kdo se do školy nevrátili. Zároveň ale dětem doma bude nutné učivo nadále posílat,“ uvedl také Janošek. Můžou chybět i vychovatelé do družin Další komplikaci může představovat také zajištění dostatečného počtu vychovatelů pro školní družiny, jak potvrzují například některé základní školy v Moravskoslezském kraji. Je to dáno tím, že jednotlivé skupiny dětí se nesmějí míchat, aby se omezila možnost přenosu nemoci covid-19. Restriktivní opatření podmiňující provoz základních škol mohou být také pro děti z prvního stupně víc stresující než výuka doma. Obává se toho například ředitelka liberecké ZŠ Husova Blanka Lukeš Reindlová. „Nedovedu si představit, jakým způsobem budou děti fungovat. Myslím si, že pro ně to bude víc stresující než doma, protože budou svázáni daleko horšími podmínkami než v rámci domácího vzdělávání,“ uvedla Lukeš Reindlová. Děti budou moci být ve třídě maximálně po 15, po jednom v lavici a od sebe minimálně 1,5 metru. A ve společných prostorech bude povinné nošení roušek, do školy si budou muset přinést minimálně dvě. Areál školy nesmí opustit. Ředitelce zmíněné školy také vadí, že nemohou jít ani do přírody. Navíc v červnu, kdy už bývají letní teploty. „Nechápu smysl té věci,“ řekla. O školní skupiny pro mladší žáky klesl zájem, říká šéf Asosiace Otázkou ale je, kolik dětí se ve skutečnosti do lavic vrátí. Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý totiž uvedl, že o školní skupiny pro mladší školáky, které by měly začít fungovat od 25. května, nemají rodiče po seznámení s podmínkami jejich fungování velký zájem. Podle něj řadu rodičů a dětí odrazuje právě to, že nanejvýš patnáctičlenné skupiny budou moci tvořit děti z různých tříd i ročníků a často je nepovedou třídní učitelé. Přesný počet dětí, které by mohly do školních skupin chodit, zatím školy neznají. Rodiče je mohou přihlásit do 18. května. Původní odhady hovořily o tom, že by se do škol mohla od 25. května vrátit asi polovina mladších školáků.

Podle Černého se ale zájem rodičů o docházku v posledním týdnu změnil. Na Masarykově základní škole v pražských Klánovicích, kterou řídí, o ni v předběžných anketách projevovaly zájem asi tři čtvrtiny rodičů, řekl. Poté, co se tento týden seznámili s podmínkami fungování školních skupin, ale řada z nich předběžnou přihlášku zrušila. „Odrazuje je to, že děti budou ve smíšených skupinách,“ uvedl. Ministerstvo školství totiž při vytváření školních skupin školám umožnilo vytvářet patnáctičlenné kolektivy dětí z různých tříd i ročníků. „Samozřejmě mě to mrzí, ale pomohlo nám to, protože my teď víme, že budeme mít dostatek místností i učitelů, a teď už víme, že budeme moct některé třídy i spojit,“ řekl Černý. Část rodičů a jejich potomků také zklamalo to, že skupiny povedou asistenti nebo vychovatelky. Třídní učitelé by se podle Černého měli věnovat výuce na dálku. „Na základně toho řada rodičů své děti z ankety odhlásila,“ řekl. Odhaduje proto, že by mohla nastoupit nejvýše asi třetina školáků z prvního stupně. Nevyloučil možnost, že v jiných školách může být situace odlišná, ale předpokládá, že je spíš dost podobná. Návrat žáků devátých ročníků základních škol od 11. května i žáků prvního stupně od 25. května je dobrovolný. Školy musí zároveň s dodržováním přísných hygienických opatření při výuce uržovat i distanční výuku pro ty žáky, kteří zůstanou dál doma.

Češi mají problém vyjít s výplatou, ukazuje průzkum Více než polovina Čechů má nyní problémy vyjít s výplatou. Každý desátý si musí před výplatou půjčit, navíc 43 procent lidí žije od výplaty k výplatě. Před nouzovým stavem to bylo 28 procent lidí, ukázal průzkum úvěrové společnosti Fair Credit mezi 880 respondenty z konce dubna. „Aktuální situace našponovala řadu domácích rozpočtů. Data ukazují, že se většina spoluobčanů snaží chovat zodpovědně, a i když jich velký podíl žije od výplaty k výplatě, pokouší se dále nezadlužovat,“ uvedl jednatel Fair Creditu Tomáš Konvička. Schopnost vyjít s výplatou je podle firmy otázka disciplíny a plánování výdajů. Ty však sleduje a eviduje jen 29 procent Čechů. Každý desátý Čech s výplatou nevyjde a musí si půjčit, častěji jsou to mladí ve věku 27 až 35 let, lidé se základním vzděláním a také ženy. S pandemickými opatřeními souvisely často i nižší výdaje, kdy lidé ušetřili za cestování do zaměstnání, za výdaje spojené se školou, nebo stravováním v zaměstnání. S tím, jak se začne život vracet do normálních kolejí, může se u některých domácností finanční tíseň ještě prohloubit, doplnil Konvička. Souhlasí, že v takovém případě je vhodné nejprve hledat pomoc u nejužší rodiny a přátel.

Pokud je domácí rozpočet napjatý, je o to více důležité mít přehled o všech výdajích a ty, pokud možno, dopředu plánovat. Jako první na řadu musí přijít nezbytné výdaje spojené s bydlením, náklady na jídlo, ale i umoření dluhů jako jsou hypotéka nebo spotřebitelské úvěry. Jakékoliv prodlevy se splácením dluhů se z dlouhodobého hlediska nevyplatí, prodraží se a v konečném důsledku mohou skončit dluhovou pastí, uzavřel Konvička. Chebská nemocnice se začala vracet do běžného provozu Chebská nemocnice, která byla jedním z ohnisek šíření nákazy koronaviru, se začala vracet do běžného provozu. V sobotu opět začala přijímat pacienty a otevřela většinu oddělení. Zbývající obnoví provoz už počátkem nadcházejícího týdne, informoval Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN), pod kterou nemocnice v Chebu spadá. „Od dnešního dne bude zdravotnická záchranná služba opět směřovat pacienty do Chebu,“ potvrdila předsedkyně představenstva KKN Jitka Samáková. Výjimkou budou zatím tvořit pacienti vyžadující intenzivní péči. Ti by měli zatím mířit do nemocnic v Karlových Varech nebo Sokolově. „Snažili jsme se nemocnici znovu otevřít v co nejkratším čase, ale v některých ohledech jsme limitování technicky. Poté, co se provedla dezinfekce všech objektů, je totiž nutné nejen zajistit úklid jednotlivých oddělení, ale také postupně vyzkoušet veškeré přístrojové vybavení, zda je plně funkční,“ vysvětlila Samáková. Ode dneška je obnoven kompletní ambulantní provoz, v plném provozu je lůžková péče na onkologii, v omezeném rozsahu zatím i lůžka na chirurgickém a interním oddělení. Do pondělí by pak mělo zahájit činnost i lůžkové gynekologické a dětské oddělení.