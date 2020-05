Únosy do gulagů i příchod mocných poradců. S osvobozením začala sovětizace Československa

I v naší ulici se bude slavit, řekl soudruh Stalin v roce 1942, když byl nepřítel nedaleko Moskvy. Jeho prorocká slova se naplnila. Slavíme vítězství.

Ale my, pracovníci kontrarozvědky, nesmíme zapomínat, že všude kolem nás jsou nepřátelé. Náš socialistický stát je obklíčen kapitalistickým světem.

Když řeknu, že pro nás válka neskončila, rozhodně se nespletu. Čeká nás spousta práce, dokonce možná ještě těžší a odpovědnější než dosud.

My jsme opora našeho státu a musíme na to být hrdí.

Nepřítel nespí. Noviny si mohou psát o smlouvách, o lásce a přátelství, ale nás se to netýká.

Kapitalisté jsou, byli a budou naši nepřátelé. A jako takoví pracovali, pracují a budou pracovat proti nám.

Zapamatujte si to, soudruzi!

Každá chyba nás může přijít velmi draho.

Skrytá válka se vede ve všech koutech světa.

Špioni, diverzanti a další nepřátelé k nám pronikají nejrůznějším způsobem.

Zaslouží si smrt. Ve jménu Leninových a Stalinových idejí…

Připijme si na vítězství nad Německem, na našeho moudrého vůdce soudruha Stalina a na věrné syny naší socialistické vlasti – pracovníky kontrarozvědky.

