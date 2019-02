Zákon o JZD před sedmdesáti lety vykopl brány statků a rozjel kolektivizační násilí

Z textu československého zákona nicméně nebylo nijak patrné, že by se JZD zakládala podle vzoru sovětských kolchozů. „Podle stanov měla JZD respektovat demokratické principy – klíčovou úlohu členské schůze, volbu družstevních orgánů a rozhodování představenstva v souladu s většinovým stanoviskem družstevníků,“ píše o zákonu Ústav pro studium toalitních režimů.

Podle zákona měla JZD nahradit všechny dosavadní typy družstev kromě spotřebních, řemeslnických, živnostenských a bytových. Pokud tedy bylo v nějaké obci více zemědělských družstev, měla se sloučit do jednoho. Pod něj přecházel majetek, závazky i členská základna těch dosavadních.

První rok po vyhlášení zákona o JZD probíhalo združstevňování zvolna, přestože již 1. dubna vyjeli mezi zemědělce propagandisté s cílem přesvědčovat sedláky ke vstupu do družstev. Dobrovolně se do nich zapojovali převážně jen nemajetní bezzemci a drobní domkáři. V roce 1949 existovala pouze necelá třicítka jednotných zemědělských družstev na 7000 hektarech polností.

Největším vlastníkům režim půdu zkonfiskoval a vystěhoval je do pohraničí, kde museli pracovat jako dělníci na státních statcích. Zlomit odpor sedláků se režim snažil i provokacemi Státní bezpečnosti a následnými zinscenovanými procesy, jejichž výsledkem byly mnohaleté tresty nucených prací i rozsudky smrti.

Násilná etapa kolektivizace skončila v roce 1953, zřejmě po zásahu Moskvy. Poté, co prezident Antonín Zápotocký v létě 1953 nucení ke vstupům do JZD kritizoval, družstva hromadně opustilo na 70 tisíc rolníků. Tento odliv zastavila až druhá etapa z let 1955 až 1958, ve které komunisté kromě nátlakových metod přišli i se snahou skutečně zlepšit situaci družstevníků. Na konci druhé etapy existovala družstva ve více než 80 procentech obcí a hospodařila na 84 procentech celkové výměry zemědělské půdy.