Vláda by měla více odůvodňovat omezování svobody, míní právníci

Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, jehož novelu chce vláda projednat v pondělí, by se podle Rychetského neměl novelizovat v současném stavu legislativní nouze. Neřeší totiž podle něj současnou situaci, ale míří do budoucnosti.

Co má vláda se zákonem v plánu, však veřejnost neví. Nedostatečně totiž podle Kysely odůvodňuje své kroky. To by jí toleroval maximálně v prvním týdnu krize, nikoliv však v šestém.

„To může být cokoliv,“ poznamenal Kysela, který věří, že vláda se snaží snížit tlak na využívání tohoto zbytkového ustanovení. Pokud místo něj do zákona napíše, že může zavřít například bazény, které jinde nejsou vyjmenovány, „tak mně to nepřipadá jako pokus o plíživý převrat,“ prohlásil ústavní právník.

Podle Kysely to působí, že vláda nezakazuje a neruší zákazy na základě jasných kritérií, a proto občanům chybí pocit jistoty, že vláda ví, co dělá, a omezuje práva tak, aby to všem bylo ku prospěchu.

Lukáš Macek srovnal tuto zkušenost se situací ve Francii. Tam vláda musí veškerá opatření opírat o zveřejněné zprávy vědeckého koncilia. „Že by se tady spekulovalo o zákonu, kde by existovala obava, že by mohl mít problematický dopad na základní práva, a nebyl by návrh ani důvodová zpráva k dispozici, něco podobného jsem tady nezaznamenal,“ podotkl.

Počáteční chaos

Právníci také kritizovali komunikaci vlády v prvních dnech pandemie. „Způsob, jakým jsme se dozvídali, co smíme a co nesmíme, byl nerozluštitelný, protože každý řekl něco jiného,“ opřel se do vlády Rychetský. „A každý den jinak,“ dodal Kysela.

Předseda Ústavního soudu také kritizoval média, že příliš intenzivně informovala o smrtelnosti pandemie, a přispěla tak k vytvoření strachu, který následně umožnil, že společnost přijala i nedostatečně vysvětlená opatření vlády.