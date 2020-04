Omezení obchodů či hromadných akcí i bez nouzového stavu. Novelu zákona ale opozice kritizuje

Ministr by měl také možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce. Úřad má mít rovněž pravomoc nařídit povinné používání ochranných prostředků nebo dezinfekce.

Návrh dává ministerstvu pravomoc usměrňovat činnost zdravotních služeb nebo nařídit každému zdravotnickému zařízení vyčlenit konkrétní provozy. Činnost zdravotnických zařízení by resort podle návrhu mohl také úplně zakázat.

„Cílem novely je provést Českou republiku řízeným návratem do normálního života při zachování určité míry omezení a jejich postupného rozvolnění,“ uvedla mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

Novela, kterou se vláda má zabývat v pondělí 4. května, by měla podle úřadu umožnit pokračovat v současném plánu uvolňování přijatých opatření až do 25. května. A to i v případě, že nouzový stav skončí 17. května.