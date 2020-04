Česko se ohradilo proti ruské nótě. Do svobody projevu odmítáme zasahovat, vzkazuje Moskvě

Týdeník Respekt pak v pondělí přinesl informaci, že do země přicestoval pracovník ruských tajných služeb údajně vybavený jedem ricin. Bezpečnostní úřady jeho přílet podle Respektu vyhodnotily jako riziko pro primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starostu Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) i starostu Koláře.

Nóta proti nótě

Podle Černínského paláce Česká republika odmítá zasahovat do svobody projevu nebo médií v Česku a neměl by to dělat ani žádný jiný stát – ruskou diplomatickou odezvu resort podle mluvčí Zuzany Štíchové považuje za nepatřičnou snahu o narušování těchto svobod. České ministerstvo tak podalo Rusům nótu vlastní.

„V odpovědi stojí, že v České republice dodržujeme a ctíme svobodu tisku a zákaz cenzury podle listiny základních práv a svobod. Ministerstvo zahraničí do těchto svobod nehodlá a nebude nikdy zasahovat. Odmítáme také to, že by se o něco podobného měl pokoušet některý cizí stát,“ řekla Štíchová.

„V odpovědi také připomínáme smlouvu o přátelských vztazích mezi Českou republikou a Ruskem, ve které se obě strany zavázaly dodržovat fakt, že se nebudou vměšovat jeden druhému do vnitřních záležitostí,“ uvedla Štíchová. Diplomacie podle ní také Rusku sdělila, že Česko dodržuje veškeré své mezinárodní závazky plynoucí z mezinárodního práva.