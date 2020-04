Vláda bude jednat o prodloužení nouzového stavu. Počet nakažených překonal pětitisícovou hranici

Ve středu se schází vláda i sněmovna. Kabinet by měl prodloužit nouzový stav, který v Česku trvá od 12. března, do konce dubna. Sněmovna se bude zabývat vládními předlohami, které reagují na problémy, do nichž se dostali lidé i firmy kvůli šíření koronaviru. Počet nakažených v Česku dosáhl 5 017 lidí.