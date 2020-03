Lidé z měst jsou v nošení roušky poctivější než venkované. Policie už řeší i otevřené hospody

Nařízení zakrývat si ústa a nos rouškou, šátkem či šálou podle šéfa ústředního krizového štábu občas nedodržují zejména lidé v malých vesnicích. Potvrdila to i prodavačka potravin v malé obci Křtiny na Blanensku. Jak uvedla, jednomu obyvateli obce musela zakázat vstup do prodejny kvůli tomu, že neměl zakrytá ústa.

Například v Mladé Boleslavi vyrostla před ubytovnami zahraničních dělníků provizorní hlídková stanoviště, kde se dodržování karantény sleduje. „Dělníci z ubytovny můžou jen k lékaři nebo do lékárny, jinak ven nesmí,“ upozornil velitel Městské policie v Mladé Boleslavi Tomáš Kypta.

Policisté nyní vyšetřují i porušení zákazu provozovat restaurační zařízení, které platí od 14. března. Podle redaktora ČT Jiřího Hynka narazili na několik otevřených hospod například ve Vyškově.

Nejezděte na chalupy, vyzývá vláda

Lidé bez roušky, často i s malými dětmi, navštěvují ve velkých skupinách i hory. Hana Hoffmanová ze skiareálu na Klínovci řekla, že s tím nemohou nic dělat. „Můžeme akorát apelovat na zdravý rozum všech návštěvníků, nejsme schopni areál plošně znepřístupnit,“ doplnila.

Problémem mohou být podle některých starostů i lidé z měst, kteří zejména o víkendu míří na chalupy. Ústřední krizový štáb právě proto vyzval lidi, aby návštěvy chat a chalup omezili. „Pokud je to jen trochu možné, tak by bylo fajn, kdyby lidi na ty chalupy nejezdili. Jestliže to vydrželo celou zimu, tak by to tři týdny mohlo také vydržet,“ řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

V pondělí vláda pohyb osob na veřejnosti ještě více omezila. Lidé se venku mohou pohybovat maximálně ve dvou osobách, s výjimkou členů domácnosti, při výkonu povolání, pohřbů a podnikatelské činnosti. Povinnost nosit roušku i nadále platí.