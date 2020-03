Hlavní je nepodléhat panice, vzkazuje veřejnosti ministr zdravotnictví ke koronaviru v Česku

Hlavní je nepodléhat panice - to vzkazuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) veřejnosti ohledně výskytu koronaviru v Česku. Uvedl to v Interview ČT24. Zatím jsou v zemi tři nakažení, o kterých resort informoval v neděli. Nyní se testuje dalších 28 vzorků. „Zatím nemáme informace, že by tu probíhal přenos mezi lidmi,“ uvedl ministr. Zmíněné tři případy zahrnují osoby, které se nakazily v Itálii.