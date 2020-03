Bezpečnostní rada státu rozhodla omezit lety z Itálie a Jižní Koreje. Světový pohár v biatlonu bude bez diváků

Přímé lety z Jižní Koreje by podle ministra průmyslu a obchodu a také dopravy Karla Havlíčka (za ANO) bude možné omezit do několika hodin. Omezení může platit už od úterý. Vláda bude také mapovat, kolik Čechů v Jižní Koreji má zájem vrátit se do Česka.

Letecké spojení s Milánem, Boloní a Benátkami bude možné omezit později, Havlíček řekl, že vláda bude postupovat podle pravidel Evropské unie. Lze k tomu využít výjimku pro evropské dopravce, omezení by pak platilo dva týdny. Omezení se bude podle ministra Havlíčka týkat i linky z italského Bergama, které spojují sever Itálie s Brnem.

Ministr zdravotnictví Vojtěch zdůraznil, že vláda nedoporučuje lidem navštěvovat domovy seniorů, zařízení typu LDN a podobně. „Jde o všechna zařízení, kde jsou hospitalizovány nebo ubytovány osoby seniorního věku. Víme, že to jsou ty rizikové skupiny u daného onemocnění, osoby, které mají často různá přidružená onemocnění,“ uvedl Vojtěch. „Velmi doporučujeme omezit návštěvy v daných zařízeních, které se starají o tyto zranitelné skupiny osob,“ dodal.