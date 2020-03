ŽIVĚ: V Česku jsou tři lidé nakažení koronavirem

„V České republice máme první tři případy nemoci COVID-19, jsou to případy, které byly potvrzeny v rámci Národní referenční laboratoře. Jsou to tedy zatím suspektní případy, pro potvrzení posíláme vzorky do laboratoře v Berlíně, ale s největší pravděpodobností to jsou skutečně tři pozitivní případy,“ uvedl Vojtěch.

Všichni pacienti jsou izolováni na infekčních odděleních. Průběh onemocnění u nich podle ministra není nikterak závažný.

Připravujeme podrobnosti.