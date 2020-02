CVVM: Největší podporu si udržuje ANO, s výrazným odstupem následují ODS a Piráti

Největší podporu mezi politickými stranami si nadále udržuje ANO, podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by ho v únoru stejně jako v lednu volila třetina lidí. S velkým odstupem se pak umisťuje ODS s podporou 14 procent a Piráti s 13 procenty hlasů. Sociální demokraté by získali devět procent hlasů, komunisté osm procent a lidovci šest procent. Hnutí SPD by z voleb vyšlo s pěti procenty. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory by ze sněmovních uskupení v únoru skončily STAN a TOP 09.