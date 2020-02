Zrušte už lustrační zákon, i komunistický režim rehabilitoval své oběti nejpozději v roce '68, vyzývá šéf KSČM

Pozici lidí, na které lustrační zákon dopadl, přirovnal šéf KSČM k obětem komunistické justiční zvůle z konce čtyřicátých a z padesátých let. „Existuje řada lidí, kteří si stále myslí, že nejdůležitější pro Českou republiku je heslo 'Rozděl a panuj'. Aby byli lidé stále rozdělováni. Abychom to porovnali, například rehabilitace těch, kteří byli nespravedlivě odsouzeni v 50. letech, začaly už v roce 1960, nejpozději 1968,“ prohlásil.

Pro to, aby byl lustrační zákon zrušen, mají komunisté jednoduchý argument. Je z jejich pohledu diskriminační. „Tento zákon stojí na evidenci, neříká, co ten člověk dělal nebo nedělal, jaký byl. V podstatě je to diskriminační zákon, který říká: Ty jsi byl v takovém zaměstnání, například byl tajemníkem okresního výboru strany nebo politickým zástupcem v armádě. Je to věc, která neukazuje na to, jestli člověk něco špatného udělal, nebo neudělal,“ řekl Vojtěch Filip.

KSČM o zrušení lustrací usiluje dekády

Český lustrační zákon nyní platí na neomezenou dobu. Původně byl v roce 1991 schválen na pět let, později jej ale zákonodárci změnili a časové omezení účinnosti zákona zrušili. Na Slovensku naopak tentýž zákon neplatí, protože jej nikdo neprodloužil, a tak v roce 1996 jeho účinnost skončila. Podle Vojtěcha Filipa by bylo namístě, aby jej do učebnic právní historie následovala i česká verze.

„Je to diskriminační zákon, který už v roce 1992 odsoudila Mezinárodní organizace práce. Tehdejší federální vláda odpověděla do Ženevy, že jde o to, aby platil jenom pět let, tím také argumentovali, s tím, že nebude prodloužen. Opak je pravdou,“ poukázal.

Jak Filip připomněl, KSČM se pokoušela lustrační zákon různými způsoby zrušit v každém období a pokaždé neuspěla. Nyní se ovšem komunisté nacházejí v nebývalém postavení – ve sněmovně na základě toleranční smlouvy podporují menšinovou vládu, v jejímž čele navíc stojí Andrej Babiš (ANO), evidovaný ve svazcích Státní bezpečnosti na Slovensku.

Předseda poslaneckého klubu Babišova ANO Jaroslav Faltýnek již dříve uvedl, že někteří poslanci hnutí by zrušení lustračního zákona podpořili, ale jiní jsou pro jeho zachování. Do zrušení předpisu se naopak nehrne vládní ČSSD. Její předseda a ministr vnitra Jan Hamáček poznamenal, že považuje lustrační zákon za vyhaslý. „Už bych do toho nezasahoval,“ uvedl.

Předseda komunistické strany dodáává, že nemá od vládních stran předjednanou podporu. „Zatím jsme to předložili, určitě ji budeme vyjednávat s ostatními politickými kluby,“ uvedl.

ODS se naopak podle Pavla Žáčka chystá podpořit zcela opačný návrh. Jde o novelu, s níž přišli Piráti a která by v případě schválení vyžadovala čisté lustrační osvědčení i od členů vlády. Ti jej podle současného znění předkládat nemusí.