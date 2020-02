Ministerstvo začalo pracovat s českou verzí auditu Evropské komise. Babiš střet zájmů odmítá

Úředníci ministerstva pro místní rozvoj se začali seznamovat s českou verzí auditu Evropské komise, která se týká dotací ze strukturálních fondů pro skupinu Agrofert. Než ji převedl do svěřenských fondů, patřila premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Podle anglické verze, která do Česka dorazila už loni, je předseda vlády ve střetu zájmů. Česko by údajně mohlo přijít o 285 milionů korun. To však Babiš odmítá.