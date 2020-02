Češi, kteří jsou v karanténě, letěli nejspíš stejným spojem jako nakažený Belgičan

Do české statistiky 48 negativních testů je už započítána i pětice Čechů, která se do vlasti vrátila v noci na pondělí. Z Číny do Evropy je dopravil francouzský vládní speciál. Ani u nich testy koronavirus nepotvrdily, následující dva týdny ale zůstanou v karanténě v pražské Nemocnici Na Bulovce.

V letadle s nimi podle belgického tisku ovšem cestoval Belgičan, u něhož se v úterý nákaza potvrdila. Belgie je tak devátou evropskou zemí, která nákazu koronavirem registruje. Celosvětově se nemoc objevila v šestadvaceti zemích.