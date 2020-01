Kdo povede lidovce do boje o hejtmanství? KDU-ČSL vybírá nového předsedu

Obhajoba jednoho hejtmanského křesla, 61 zastupitelských mandátů a také příprava na sněmovní volby – takové úkoly čekají na nového předsedu KDU-ČSL. Pokud za rok funkci obhájí, mohl by lidovce vést i do sněmovních voleb. Ačkoli jde o jednu z menších parlamentních stran, jde také o partaj, jejíž členové zasedali v osmi z třinácti dosavadních vlád samostatné České republiky, má silnou pozici v komunální politice i některých krajích a disponuje silným senátním klubem. Marka Výborného, který rezignuje zhruba po třičtvrtě roce od svého zvolení, nahradí buď jeden z dvojice poslanců českého parlamentu Jan Bartošek či Marian Jurečka nebo poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. Europoslanec jde do klání s ambicí stranu zmodernizovat. „Aby to byla strana pravého středu, konzervativní strana, moderní, evropského střihu,“ plánuje. Bartošek chce klást důraz na tradiční lidovecké téma – podporu rodin. „Parta fajn lidí, kteří drží pohromadě, drží slovo, dotahuje věci do konce a myslí to dobře s rodiči s dětmi,“ nastínil v předvolební debatě v Událostech, komentářích vizi KDU-ČSL pod svým vedením. Jurečka potom chce vést stranu, která bude srozumitelná a schopná „řešit daný problém nejen pro teď, ale i pro budoucno“.

Z debat, které kandidáti před mimořádným sjezdem vedli, také vyplynulo, že rozdílně vnímají například možnost vytváření volebních koalic s jinými stranami. KDU-ČSL se v minulých sněmovních volbách chystala ke společné kandidatuře se STAN, nakonec ale z projektu vycouvala kvůli obavě, že by koalice nemusela získat deset procent hlasů, které by v tom případě potřebovala ke vstupu do sněmovny. Zatímco Jurečka míní, že by lidovci měli jít do voleb sami, Bartošek považuje volební koalici za možnou při stanovení jasných pravidel. Zdechovský se vyjadřoval opatrněji, volební spolupráci podmiňoval dostatečným tahem na bránu vzhledem k limitům, které koalicím stanoví volební zákon.

Mimořádný pražský sjezd KDU-ČSL začal v 9 hodin, kolem 9:45 by měl s projevem vystoupit končící předseda Výborný. Po něm přijde řada na předsednické kandidáty. Kromě předsedů by se mohla obměnit i sestava lidoveckých místopředsedů. Ti sice loni získali dvouleté mandáty, ale Marek Výborný avizoval, že si nechají funkce od sjezdu potvrdit. Místopředseda Štěpán Matek potom ohlásil, že rezignuje a o post se již nebude ucházet. Pokud by byl předsedou zvolen Jan Bartošek, uvolnilo by se ještě jedno křeslo, neboť i on je nyní místopředsedou.

Fakta Kandidáti na předsedu KDU-ČSL Jan Bartošek (48) V současnosti je předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL a místopředsedou strany. Od října 2013 je poslancem, v minulém volební období byl místopředsedou sněmovny. Je šéfem jihočeské krajské organizace strany, členem zastupitelstva Dačic na Jindřichohradecku a zastupitelstva Jihočeského kraje. Do KDU-ČSL Bartošek vstoupil v roce 2006. Na předsedu kandidoval i loni v březnu na řádném sjezdu, kdy nepostoupil do druhého kola. Jako místopředseda má na starosti oblast národního hospodářství, obrany, bezpečnosti a dopravy. Rodák z Jihlavy vystudoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, Českou zemědělskou univerzitu v Praze a specializační studium dramaterapie na univerzitě v Olomouci. Pracoval jako terapeut v Terapeutické komunitě Podcestný Mlýn u Dačic a jako externí pedagog na vysokých školách v Olomouci a Jihlavě. Je ženatý, má dvě děti.

Marian Jurečka (38) V současnosti je poslancem. V éře Pavla Bělobrádka byl prvním místopředsedou KDU-ČSL, v Sobotkově vládě ministrem zemědělství. Do Poslanecké sněmovny byl poprvé zvolen v říjnu 2013, krátce působil jako předseda poslaneckého klubu své strany. Ministrem byl v letech 2014 až 2017. Je také členem zastupitelstva Olomouckého kraje. Do KDU-ČSL vstoupil v roce 1999, místopředsedou strany byl poprvé zvolen v listopadu 2010. Funkci prvního místopředsedy lidovců zastával v letech 2011 až 2019. Na loňském březnovém sjezdu strany kandidoval na předsedu KDU-ČSL, ve druhém kole ale prohrál s Markem Výborným. Poté Jurečka již na žádnou funkci v předsednictvu nekandidoval. V minulosti byl místopředsedou krajské KDU-ČSL v Olomouckém kraji. V tomto regionu se také bude v letošních krajských volbách ucházet o hejtmanský post jako lídr lidovecké kandidátky. Rodák z Přerova vystudoval obor rostlinolékařství na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Má rodinnou farmu v Rokytnici u Přerova. Je ženatý, má pět synů.

Tomáš Zdechovský (40) V současnosti je europoslancem, ve stranickém předsednictvu nezasedá ani nezasedal. Členem KDU-ČSL je od roku 2006. V Evropském parlamentu se angažoval například v kauze chlapců Michalákových, kteří byli v Norsku odebráni jejich české matce. Sleduje také případ dvou Čechů, kteří byli v Turecku odsouzeni za spolupráci s bojovníky kurdských milicí YPG. Loni byl do Evropského parlamentu znovuzvolen, stal se jedním z místopředsedů výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Rodák z Havlíčkova Brodu vystudoval vědu o sociální komunikaci v Římě na Papežské salesiánské univerzitě, studoval také na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Vedl společnosti Commservis a WIFI Czech Republic. Jako mediální poradce působil Zdechovský na několika ministerstvech. Je podruhé ženatý, má čtyři děti.

Předsedy letos volili Piráti a ODS, sjezd mají i Zelení KDU-ČSL je jednou z řady parlamentních stran, které letos obměňují své vedení. Od začátku roku již proběhly sjezdy (případně sněmy či kongresy) Pirátů a ODS, obě strany potvrdily ve funkcích své dosavadní předsedy Ivana Bartoše a Petra Fialu. Fiala byl jediným kandidátem, proti Barotošovi kandidovali poslanci Mikuláš Ferjenčík a Vojtěch Pikal.