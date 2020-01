Novým předsedou KDU-ČSL se stal Marian Jurečka. Chce mít volební výsledky jako za Luxe

Exministr zemědělství Marian Jurečka dostal 205 z 357 platných hlasů, které delegáti sjezdu odevzdali, což mu stačilo ke zvolení v prvním kole. Jeho protikandidát Jan Bartošek získal podporu 142 delegátů a třetí z kandidátů Jan Horníček obdržel deset hlasů.

Po svém zvolení poděkoval Jurečka svým předchůdcům, zejména Marku Výbornému, který ve vedení KDU-ČSL skončil předčasně kvůli rodinné tragédii. Navázal bezprostředně na Výborného rozlučkový projev, v němž lidovce vyzýval, aby vyšli při kampani mezi lidi. K tomu se nový lidovecký předseda chystá.

„Chtěl bych, abychom jako KDU-ČSL dokázali být daleko více blíže lidem,“ podotkl. Za problémy, které musí politici vyřešit, považuje bydlení, exekuce i důchodový systém. „Nechci dva roky prožvanit u pultíku ve sněmovně, ale budu chtít, abychom o těchto věcech, konkrétních návrzích, jednali jak s opozičními, tak se současnými koaličními stranami a hledali způsoby, jak návrhy prosadit,“ plánuje Jurečka.

Již v předvolebním projevu se zmínil o obavě, že se lidovci ztrácejí mezi množstvím opozičních stran, které v Poslanecké sněmovně jsou. Voliči podle něj „mnohdy vlastně nevědí, co říkáme my a co říkají opoziční strany“.

Nový předseda KDU-ČSL po svém zvolení jasně nastínil i své volební ambice. V krajských volbách, které proběhnou letos na podzim, chce „obhájit a případně zvýšit počet mandátů“ a chtěl by také navázat na vítězství v senátních volbách z roku 2016. Pokud jde o sněmovní volby, má ambici navázat na éru Josefa Luxe, ke které se ostatně Marian Jurečka několikrát přihlásil již před volbou předsedy. Konkrétně se zmínil o volbách v roce 1998, které přinesly lidovcům devět procent hlasů – historicky nejvíce.