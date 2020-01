Jurečka se přidal k lidovcům už jako teenager. Nadšený farmář v minulosti nevyloučil spolupráci s Babišem

Osmatřicetiletý rodák z Přerova má pět dětí a rád farmaří na rodinném statku v Rokytnici na Přerovsku.

„Spokojené rodiny, bezpečný domov, svoboda, solidarita, tolerance, pracovitost, poctivost, soucit, obětavost, odpovědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak,“ píše o sobě na webu.

Jurečka vystudoval obor rostlinolékařství na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Do KDU-ČSL vstoupil v roce 1999 v pouhých osmnácti letech, o jedenáct let později byl poprvé zvolen místopředsedou strany.

Funkci prvního místopředsedy lidovců zastával v éře Pavla Bělobrádka v letech 2011 až 2019. Lidoveckým poslancem je od října 2013, krátce působil také jako předseda poslaneckého klubu své strany. Mezi lety 2014 až 2017 byl ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) ministrem zemědělství.