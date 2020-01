KDU-ČSL má být silná a suverénní strana, shodují se kandidáti na předsedu lidovců

V úvodu debaty kandidáti na předsedu lidovců rozebírali, co by bylo jejich prvním krokem ve funkci. Bartošek by do dvou týdnů svolal krajské předsedy a kandidáty do Senátu a domlouval by další postup. Jurečka by svolal předsednictvo a rozdělil role, aby mohla strana systematicky pracovat. Podobně by podle svých slov postupoval i Zdechovský.

Hlavní prioritou europoslance je zmodernizování KDU-ČSL, aby se profilovala jako moderní konzervativní strana evropského střihu. Exministr zemědělství považuje za hlavní úkol lepší porozumění současným i budoucím problémům. Místopředseda strany Bartošek chce lidovce ukázat jako „partu fajn lidí, která drží pohromadě a myslí to dobře s rodiči, dětmi a touto zemí“.

Bartošek oceňuje, že sobotní mimořádný sjezd nabízí otevřenou soutěž, ve které může uspět kterýkoliv kandidát. „Pro mě to není o slabinách, ale o tom, co nabízím. Chci jít cestou pozitivní, nabízím novou moderní KDU-ČSL,“ zdůrazňuje. O slabinách svých soupeřů nechtěl hovořit ani Jurečka, oba považuje za silné soupeře. Sám chce nabídnout pracovitost a zkušenosti, konečné rozhodnutí je ale na delegátech, připouští.

Zdechovský míní, že jeho sokové mají ve stranickém klání lépe našlápnuto, protože vychází z českého prostředí. „Já se dotahuji z toho evropského, za poslední dva měsíce jsem se snažil zdatně konkurovat. Bude hodně těžké přesvědčit lidi v KDU, aby volili mě,“ je přesvědčen.

Všichni tři kandidáti předpokládají, že pokud v soutěži o křeslo stranického lídra neuspějí, dostanou se do předsednictva.

Silná KDU-ČSL na prvním místě, koalice až poté

Uchazeči o předsednictví se shodují také na tom, že chtějí budovat silnou stranu. „Jdu do sjezdu s vizí toho, že chci budovat suverénní, svébytnou KDU-ČSL, která má ambici získat důvěru voličů,“ konstatuje Jurečka a poukazuje na to, že současný potenciál strany je zisk až jedenácti procent.

Exministr nemá ambici aktivizovat členskou základnu pro to, aby potom lidovci šli do voleb s ODS. „Chci udělat maximum pro to, aby KDU-ČSL nepotřebovala z pětiprocentní hranice pošilhávat po tom, jestli se jí někdo ujme, a na jiných zádech bude chtít do sněmovny,“ má jasno Jurečka.