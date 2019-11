Marek Výborný skončí v lednu v čele KDU-ČSL

„Rodič je víc než politik. S plnou vážností a s vědomím svých i našich lidoveckých priorit a po projednání s mojí první místopředsedkyní Šárkou Jelínkovou, předsednictvem i celostátním výborem KDU-ČSL jsem se rozhodl rezignovat na post předsedy KDU-ČSL, a to k termínu mimořádného sjezdu, který by měl – pokud to schválí nejbližší celostátní konference – se uskutečnit v sobotu 25. ledna 2020,“ řekl Marek Výborný.

Marek Výborný vedl lidovce od března, o možné rezignaci začal mluvit z důvodů nikoli politických nýbrž kvůli rodinnému neštěstí – v září ovdověl, stará se o tři děti. Výborný je kromě stranické funkce také poslancem, mandát si chce ponechat.

V čele KDU-ČSL vystřídal Pavla Bělobrádka, který lidovce po čtyřleté pauze dovedl dvakrát do sněmovny, ale loni na podzim neuspěl se svojí kandidaturou do Senátu a současně ohlásil, že se o další předsednické období nebude ucházet. Proti Výbornému kandidovali na předsedu bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda poslaneckého klubu strany Jan Bartošek a člen středočeské KDU-ČSL Jaroslav Vlach. Do druhého kola postoupili Jurečka a Výborný, který pak získal asi dvě třetiny hlasů.