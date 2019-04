Konzervativní neznamená návrat do pravěku, jsme tu pro lidi kriticky myslící, říká nový šéf KDU-ČSL

Výborný věří, že strana může pod jeho vedením růst i díky tomu, že má silný základ na komunální úrovni. „Když se podíváte na výsledky, tak KDU-ČSL dlouhodobě má výborné výsledky v komunální sféře a chci toto udržet a právě z této sféry chci čerpat nové osobnosti. Čeká nás výzva v podobě krajských voleb příští rok. A samozřejmě já nechci být předsedou strany, která bude každý měsíc s oroseným čelem čekat na aktuální průzkumy veřejného mínění, jestli se pohybuje kolem 4,9, nebo 5,1 procenta,“ říká.

Sám je přesvědčen, že konzervativní program KDU-ČSL má dnes v České republice potenciál až 10 procent. „Kde můžeme brát? Myslím, že ten příklad je nasnadě. Když se podíváte na výsledky prvního kola prezidentské volby, tak tam kandidát s jasně konzervativním programem a zároveň srozumitelný pro lidi, mám na mysli Pavla Fischera, získal přes 10 procent hlasů. Myslím, že ten voličský potenciál se tady s naším voličským potenciálem jednoznačně překrývá,“ upozornil Výborný.

„Nerozlišujeme voliče na to, jestli jsou věřící, nebo nevěřící“

Zároveň odmítá tvrzení, že KDU-ČSL je strana pouze pro křesťany. „To je takové klišé, které je nám neustále přisuzováno,“ říká. „Opakovaně jsme vysvětlovali a já to tady říkám znovu, jasně a důrazně, my nerozlišujeme voliče a lidi na to, jestli jsou věřící, nebo nevěřící.“

„Děláme všechno pro to, abychom ukázali, že jsme tady pro lidi kriticky myslící, ale že jsme také hodnotová strana, že vycházíme z nějakých kořenů, které jsou pro nás důležité, ale že tím cílem pro nás není věřící člověk, nebo nevěřící, pro nás je důležitý každý jedinec. A náš program je takto také postaven,“ tvrdí předseda lidovců.

„Občas vzniká dojem, že když je někdo konzervativní, tak se vrací do středověku nebo někam na stromy do pravěku, takže zdůrazňuji, moderní konzervativní politika není o návratu do pravěku. Konzervativní politika je postavena na věcech, kterým každý rozumí, to znamená, že normální je nekrást, normální je nelhat, že svoboda není tou bezbřehou svobodou, jak se někdy zdá, že si můžeme dělat, co chceme, ale že musí být spojena se zodpovědností,“ vysvětluje své pojetí politiky.