ŽIVĚ: Novým předsedou lidovců je Marek Výborný. Strana nyní vybírá místopředsedy

„Rozhodnutý, že už nebudu kandidovat, jsem byl na sto procent po volbách do Poslanecké sněmovny,“ uvedl ke svému odchodu z čela lidové strany na úvod sjezdu. „Josef Lux to říkal správně. Politika je kříž, politika je oběť a je to také velká služba,“ poznamenal.

Předseda ODS Petr Fiala, coby host sjezdu, potom vyzval ke spolupráci obou stran, která se osvědčila ve volbách do Senátu a mohla by se zopakovat i při těch krajských a sněmovních. „Naše podstatná a hlavní ambice musí být otočit Českou republiku správným směrem. Do tohoto zápasu bychom měli jít v co nejužší spolupráci a měli bychom zvítězit,“ uvedl s tím, že úkolem je zabránit v dalších letech koalici ANO, ČSSD a také komunistů.

Na projev reagoval, ještě jako kandidát na předsedu, poslanec Výborný. „V poslední době často slyšíme o spojení s tím nebo oním. Já chci udělat pravý opak a z KDU-ČSL vytvořit integrující sílu. Chci pozvat k návratu z vandru domů všechny, kterým není lhostejná skutečná konzervativní středopravicová politika,“ řekl Výborný.

V sobotu bude sjezd na brněnském výstavišti pokračovat diskusí o změně stanov a směřování politiky KDU-ČSL. Představí se také lidovečtí kandidáti pro květnové volby do Evropského parlamentu.