Zelené poprvé povede do voleb dvojice: Magdalena Davis a Michal Berg

Rozhodující práva budou mít oba spolupředsedové. „To je podstata spolupředsednictví,“ řekla po zvolení Davis, dosavadní první místopředsedkyně a starostka Mníšku pod Brdy. Zelení se vydali tímto směrem kvůli rovnováze názorů. „Když jste na něco dva, tak toho zvládnete dvojnásobek,“ dodala nová spolupředsedkyně s tím, že za stranu rozhoduje předsednictvo, volbou se jen rozdělila výkonná moc mezi dva lidi.

Spolupředsednictví znají už dlouho například němečtí Zelení, podobně jako belgičtí či švédští. V českých stanovách schválil spolupředsednictví loňský sněm strany.

Zastoupení mají Zelení nyní pouze v Senátu, jejich vládní angažmá skončilo před deseti lety. Cestu do sněmovny si chce strana vyšlapat podle Berga bojem za ochranu klimatu. „Čeká nás přesvědčit lidi v Česku, že všechno, co vědí o Zelených doteď, mají zapomenout. Nastává úplně nová éra,“ prohlásil po svém zvolení nový spolupředseda Berg.

Do boje o vedení strany se zapojila také aktivistka Anna Grümplová, ta získala od delegátů 95 hlasů. Mezi muži to byli dosavadní předseda Petr Štěpánek, který skončil se 13 hlasy a litvínovský zastupitel a sociální pracovník Petr Globočník, pro nějž hlasovalo 57 delegátů.

Ve sněmovních volbách v říjnu 2017 Zelení získali 1,46 procenta hlasů, nedosáhli tak ani na státní příspěvek. Vedení strany pak po rezignaci Matěje Stropnického převzal Štěpánek. Do Sněmovny a následně i do vlády se Zelení dostali pod vedením Martina Bursíka v roce 2006. Provází je pověst strany s vnitřními spory. V Ústí si připomenou 30 let od vzniku Strany zelených v Česku.