Starosty vede Vít Rakušan. Nový předseda cílí na vítězství v krajských volbách

Vít Rakušan je novým předsedou hnutí Starostové a nezávislí. Neměl protikandidáta a na republikovém sněmu dostal 93,9 procenta. V kandidátském projevu řekl, že by chtěl STAN dovést k vítěství v krajských volbách. O ambici volby vyhrát hovořil také končící předseda Petr Gazdík. Rakušan by rád se STAN uspěl i ve sněmovních volbách v roce 2021 - a dostat hnutí do vlády.